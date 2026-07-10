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Muğla'da "Gazi Meclis'te O Gece" başlıklı 15 Temmuz konferansı düzenlendi

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Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Gazi Meclis'te O Gece" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Gazi Meclis'te O Gece" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'ndaki programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri katıldı.

Konferansta konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşananları, tanıklıklarını ve o geceye dair anılarını paylaştı.

Vali İdris Akbıyık ise 15 Temmuz gecesi sergilenen milli iradenin milletin en büyük teminatı olduğunu vurguladı.

Demokrasiye sahip çıkma bilincinin ve milli şuurun genç kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Akbıyık, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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