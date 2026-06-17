Muğla'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., emniyet ekiplerinin operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi ve firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.