Muğla'da Evlenecek Gençlere Destek Projesi Başlatıldı

Muğla'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evlilik hazırlığındaki gençlere moral ve maddi destek sunan yeni adımların atıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ekim 2025 itibarıyla güncellenen destekler doğrultusunda 18-25 yaş arası gençlere 250 bin lira ve 26-29 yaş arası gençlere ise 200 bin lira tutarında destek sağlandığı belirtildi.

Evlilik sürecindeki gençlerin yükünü hafifletmek amacıyla çeşitli turizm işletmeleriyle de iş birliğine gidildiği belirtilen açıklamada, çeşitli tesislerle yapılan indirim anlaşmaları sayesinde genç çiftlerin, uygun koşullarda tatil ve konaklama imkanı elde edeceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, İl Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş'ın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, yeni evlenen gençlerin eğitim sürecinin ardından, Muğla'nın doğal güzellikleri eşliğinde tatil ve konaklama imkanı da sunulduğu ifade edildi.

Projeyle gençlerin hem evliliğe bilinçli bir başlangıç yapmaları hem de keyifli anılar biriktirmelerinin hedeflendiğine dikkati çekilen açıklamada, evlilik yolunda atılan bu adımın, gençlerin geleceğe umutla bakmasına katkı sağladığı da kaydedildi.