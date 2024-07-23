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Muğla'da Evde Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yakındaki başka bir eve ve ormanlık alana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Karaçam Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki başka bir ev ile ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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