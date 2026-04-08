Muğla'da "Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Dünya Sağlık Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap yürüyüş yolunda düzenlenen etkinliğe, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte "Harekette bereket vardır" sloganıyla hareketli yaşamın teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaymakam Dilekli gazetecilere, etkinlikle vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Seydikemer'in doğası, havası ve tarihiyle önemli bir kent olduğunu ifade eden Dilekli, sağlıklı ve stressiz bir yaşam için spor ve sanatsal faaliyetlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Akdenizli ise sporun ve hareketli yaşamın önemine değinerek, belediye olarak vatandaşların daha aktif yaşam sürmesi için spor alanları ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Çadır
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü, 7 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Bakan Yumaklı'nın 'Örnek üretici' dediği çiftçi video çekip yardım istedi

Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçinin yardım çığlığı
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber

Osimhen'den taraftarı havalara uçuran haber