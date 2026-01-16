Muğla'da lodosla devrilen sakız ağacı tekrar yerine dikildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen sakız ağacı, belediye ekiplerince doğal dokusuna zarar verilmeden tekrar yerine dikildi.

Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akbük Plajı'nda şiddetli lodos nedeniyle devrilen sakız ağacı için kurtarma çalışması başlattı.

Özellikle yaz aylarında sahili kullanan vatandaşlar için doğal gölge alan oluşturan ağaç, ekiplerin çalışmasıyla koruma altına alındı.

Ağacın kök ve gövde yapısının zarar görmemesi için iş makinesi yerine insan gücü ve halat sistemlerinin kullanıldığı çalışmada, ağaç bulunduğu noktada yeniden ayağa kaldırıldı.

Kökleri toprakla buluşturulan ağaca can suyu verildi.