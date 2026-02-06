Haberler

Muğla'da Ambulans Devrildi: 1 Yaralı

Muğla'da Ambulans Devrildi: 1 Yaralı
Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen ambulanstaki paramedik Tuncay Şahin yaralandı. Kaza, kontrolden çıkan ambulansın yol kenarına devrilmesi sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde devrilen ambulanstaki paramedik Tuncay Şahin (27) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bayır Mahallesi, Bayır Makası mevkiinde meydana geldi. Fethiye'den Seydikemer yönüne giden ambulans, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Ambulansta bulunan paramedik Tuncay Şahin yaralandı. Hasta olmadığı belirtilen ambulanstaki diğer 3 kişi ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Tuncay Şahin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

