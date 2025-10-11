Muğla'da Demokrasi Sempozyumu Düzenlenecek

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD), Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi işbirliğiyle demokrasi kavramının her yönüyle ele alınacağı sempozyum düzenlenecek.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, "Demokrasinin 'Demos'u, Antik Çağ'dan Bugüne Gelen Bir Kavramın Çok Boyutlu Analizi" konulu sempozyumun 25 Ekim'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Nami Başer, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Tolga Şirin, Prof. Dr. Solmaz Zelyüt, Dr. Ali Haydar Fırat, Dr. Özge Soysal, Zülal Kalkandelen ve Suat Özçağdaş'ın konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin gün boyu 4 oturum şeklinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, demokrasinin sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda yaşam kültürü olduğunu ifade etti.

Toplumun her kesiminin söz hakkına sahip olduğu, katılımcılığın güçlendiği, özgürlüklerin ve adaletin kök saldığı bir düzenin temeli olduğuna dikkati çeken Aras, bu anlayışla demokrasiyi sadece savunan değil yaşatan bir kent olma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın da etkinliğin, antik dünyanın en canlı kent yaşamlarına ve sivil toplum fikrinin yeşerdiği agoralara ev sahipliği yapmış, demokrasinin beşiği Ege'nin ayrılmaz bir parçası olan Muğla'da düzenlemekten mutluluk duyduklarını bildirdi.