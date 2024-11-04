Muğla'da Dalış Timi Yasa Dışı Balıkçılığa Geçit Vermedi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dalış timi, Gökova Körfezi'nde sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosistemlerinin korunması amacıyla denetim yapıyor.

Ekiplerin Gökova Körfezi Çamlı Limanı bölgesinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında balıkçılığa kapalı alanda yasa dışı avcılık yapıldığı tespit edildi.

Denetimde, avlanma yasağını ihlal eden balıkçılara ait 20 sepete el konuldu.

Müdürlük yetkilileri, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması ve etkin yönetim için denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.