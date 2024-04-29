Üye Girişi
Haberler

Muğla'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında Dalyan Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Dalyan Mahallesi'nde iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Dalyan Ortaca Muğla Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title