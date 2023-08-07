Muğla'da çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda zeytinlik, makilik alan ve 50 arı kovanında zarar oluştu.

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sarıçay mevkisinde makilik ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine yangına, 3 uçak, 1 helikopter ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle zeytinlik ve makilik alanın yanı sıra 50 arı kovanında zarar oluştu.