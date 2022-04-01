Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Çayboyu Mahallesi Karaçayır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması yapılan bölgede, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
AA / Durmuş Genç - Güncel