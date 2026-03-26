Eşini öldürüp, intihar etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ali Elmadibi, eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemede çiftin cansız bedenleri bulundu.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Ali Elmadibi (67), eşi Vesile Elmadibi'ni (63) öldürüp, aynı av tüfeğiyle intihar etti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Elmadibi'nin evinden gelen silah sesleri üzerine merak edip giden komşuları Elmadibi'ni oturma odasında, eşi Vesile Elmadibi'ni ise mutfakta kanlar içinde yerde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Elmadibi çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın evde yaptığı incelemede, Ali Elmadibi'nin önce eşi Vesile Elmadibi'ni mutfakta başına av tüfeğiyle ateş edip öldürdüğü, ardından da yan odaya geçip, çenesinin altına dayadığı silahla intihar ettiğini saptadı.

Yapılan incelemelerin ardından Elmadibi çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor
Türkiye'nin 43 yıllık ilaç devi yabancılara satıldı! Eski ortaktan zehir zemberek sözler

Türkiye'nin 43 yıllık ilaç devi yabancılara satıldı
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor

Netanyahu'nun eşi, çocuklarına yapılanlar yüzünden dile geldi

60 TL'lik spor salonunda iğrenç görüntüler

60 TL'lik spor salonunda iğrenç görüntüler
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun