Muğla'da başlayan orman yangını 20 dakikada kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.10'da başlayan orman yanını 20 dakika içinde kontrol altına alındı. Milas-Söke karayolu üzerindeki Dibekderesi Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye hem hava hem de kara ekipleri yönlendirildi. Milas-Bodrum havalimanında konuşlu uçakların da havadan müdahale ettiği yangın ihbardan 20 dakika sonra kontrol altına alındı. Yanan sahada arazöz ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.