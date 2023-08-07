Muğla'da başlayan orman yangını 20 dakikada kontrol altına alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.10'da başlayan orman yanını 20 dakika içinde kontrol altına alındı. Milas-Söke karayolu üzerindeki Dibekderesi Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye hem hava hem de kara ekipleri yönlendirildi. Milas-Bodrum havalimanında konuşlu uçakların da havadan müdahale ettiği yangın ihbardan 20 dakika sonra kontrol altına alındı. Yanan sahada arazöz ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.10'da başlayan orman yanını 20 dakika içinde kontrol altına alındı.
Milas-Söke karayolu üzerindeki Dibekderesi Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye hem hava hem de kara ekipleri yönlendirildi. Milas- Bodrum havalimanında konuşlu uçakların da havadan müdahale ettiği yangın ihbardan 20 dakika sonra kontrol altına alındı.
Yanan sahada arazöz ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor. - MUĞLA