Muğla'da Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum Akyarlar mahallesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-65 tahliye botu tarafından kurtarıldı. Bodrum Akyarlar açıklarında seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, yapılan yardım çağrısı sonrası KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından Akyarlar Limanına yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum Akyarlar mahallesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-65 tahliye botu kurtardı.
Bodrum Akyarlar açıklarında seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 15 metrelik tekneyi yedekleyerek Akyarlar Limanına yanaştırdı. - MUĞLA