Muğla'da Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum Akyarlar mahallesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-65 tahliye botu tarafından kurtarıldı. Bodrum Akyarlar açıklarında seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, yapılan yardım çağrısı sonrası KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından Akyarlar Limanına yanaştırıldı.