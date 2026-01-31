Haberler

Muğla'da iki kişinin yaralandığı kazada, alkollü otomobil sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 2 kişinin ağır yaralandı. 1.48 promil alkollü olduğu tespit edilip, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Avukat Yasin Yayla, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki 48 ACV 983 plakalı otomobil, Sertaç Yılmaz'ın kontrolündeki 48 AHY 342 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Yılmaz ile beraberindeki Feriha Katan, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Katan'ın elmacık kemiği ve çenesinde kırıklar oluştuğu, Sertaç Yılmaz'ın ise dalak yırtılması nedeniyle ameliyata alındığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

1.48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsü Yasin Yayla'nın 1.48 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hazırlanan ilk tutanakta Yayla'nın sola dönüş kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsünün ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Avukat olduğu öğrenilen sürücü Yayla, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yayla, çıkarıldığı Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
