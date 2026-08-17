Muğla'da yangınların yüzde 70'i insan kaynaklı

Muğla'da 2024-2026 döneminde çıkan 3 bin 869 açık alan yangınının yaklaşık yüzde 70'inin insan kaynaklı olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlenirken, 80'inin çıkış nedeni tespit edilemedi.

2024-2026 döneminde ise meydana gelen 3 bin 869 açık alan yangınının 2 bin 682'sinin insan, 766'sının elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. 421 yangının çıkış nedeni belirlenemedi. Muğla'da aynı dönemde meydana gelen her 10 açık alan yangınının yaklaşık 7'sinde insan faktörü öne çıktı.

İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor, kontrolsüz yakılan temizlik ateşleri ile anız yakılması yer aldı.

Verilere göre söz konusu dönemde açık alan yangınlarının yaklaşık yüzde 20'si elektrik, yüzde 11'i ise nedeni belirlenemeyen yangınlardan oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekerek, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Aras, bölge sakinleri ve tatilcilerden orman yangınlarına karşı daha hassas olmalarını istedi.

Kaynak: AA