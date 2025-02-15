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Muğla'da 7. Hamsi Festivali'nde 5 Ton Hamsi Dağıtılacak

Muğla'da 7. Hamsi Festivali'nde 5 Ton Hamsi Dağıtılacak
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Muğla'da düzenlenecek 7. Hamsi Festivali, 21-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Festivalde, Muğla Karadenizliler Derneği tarafından 5 ton hamsi dağıtılacak. Dernek, etkinliğin amacı olarak Muğla ile Karadeniz kültürlerini bir arada yaşatmayı ve Muğlalılar ile Karadenizlilerin kültürel birlikteliğini sağlamayı hedefliyor.

Muğla'da, 21-23 Şubat'ta düzenlenecek "7. Hamsi Festivali"nde, 5 ton hamsi dağıtılacağı bildirildi.

Muğla Karadenizliler Derneği üyeleri, Menteşe ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dernek Başkanı Celal Karakaş, burada yaptığı konuşmada, 2009'da kurulan derneğin amacının cennet köşesi Muğla ile Karadeniz kültürlerini bir arada yaşamak ve yaşatmak olduğunu söyledi.

Muğla'da yaklaşık 140 bin Karadenizlinin yaşadığına vurgu yapan Karakaş, düzenleyecekleri etkinlikle Muğla'da yaşayan Karadenizlilerin sıla özlemini dindirmek ve Muğlalılar ile kültürel birlikteliğin aynı anda aynı mekanda yaşanmasına destek olmak olduğunu dile getirdi.

Karakaş, Menteşe Kent Meydanı'nda düzenleyecekleri ve yaklaşık 15 bin kişinin katılmasını bekledikleri şölende, 5 ton hamsi dağıtılacağını ifade etti.

"Muğlalı olmak sadece Muğla'da doğmak değildir" diyen Karakaş, "Muğla için üreten, Muğla için ter akıtan, Muğla için taş üstüne taş koyan her birey benim hemşerimdir ve Muğlalıdır." dedi.

Hamsi Şöleni için yaklaşık bir aydır çaba gösterdiklerini anlatan Karakaş, desteklerinden dolayı Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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