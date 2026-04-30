Muğla'da "5. Fethiye Fotoğraf Festivali" başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Fethiye Fotoğraf Festivali başladı.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) ile Fethiye Belediyesi işbirliğinde ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle organize edilen etkinlikte bu yıl "Geçiş" teması işlenecek.

Festivalin ilk gününde Fethiye Belediyesi Kültür Evi'nde "Fethiye Kartpostal Sergisi" ile Ömer Öner'in "Fethiye'nin Görünmeyen Perspektifleri" adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde ise okullar arası "Mavi" temalı fotoğraf yarışması ve sertifika töreni düzenlendi.

Program kapsamında ayrıca FEFSAD üyelerinin hazırladığı "Geçiş" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide, bu yıl ilk defa Fethiye Belediyesinin Çin'deki kardeş kenti Huzhou'dan gelen fotoğraflar da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Programa, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya da katıldı.

Etkinlik, 3 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
