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Muğla'da aranan firari hükümlü Denizli'de yakalandı

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Muğla'da çocuğun cinsel istismarı suçlarından 36 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.K., Denizli'de düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla'da, 36 yıl 10 ay 14 günlük kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü Denizli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 7 farklı dosyadan aranan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 6 yıldır firari olan ve hakkında 36 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Denizli'de saklandığı adresi tespit etti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalanan M.K, Fethiye'ye getirildi.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.?

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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