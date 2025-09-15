Haberler

Muğla'da 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Seydikemer'de annesiyle birlikte bulunan 2 yaşındaki çocuk, pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menekşe Mahallesi'nde annesi yanında olmadığı sırada pencereye yaslanan M.H.S, sinekliğin kırılmasıyla aşağıya düştü.

Çocuğun düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

