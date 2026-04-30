Haberler

Muğla'da 2 Kadını Öldürdüğü Silahla Kendisini de Göğsünden Vuran Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı 2 kadını ateşli silahla öldüren, polisten kaçarken yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini göğsünden vuran Ecevit Cankurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı 2 kadını ateşli silahla öldüren, polisten kaçarken yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini göğsünden vuran Ecevit Cankurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında 53 yaşındaki Ecevit Cankurt, bir otelin girişinde aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki Serap Yılmaz ve 32 yaşındaki Hatice Yeysikan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahına sarılan Cankurt, iki kadına kurşun yağdırarak olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Saldırı sonucu Serap Yılmaz olay yerinde, ağır yaralı Hatice Yeysikan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet güçlerinin takibi sonucu köşeye sıkıştırılan Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini göğsünden vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Cankurt kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

