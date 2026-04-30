Muğla'da 1 kişinin öldüğü kavgada silahla vurulan kadın da hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kadınlardan ikincisi de hastanede yaşamını yitirdi.

Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak'ta dün akşam belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C. tarafından silahla vurulan kadınlardan H.Y'nin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olaydan sonra kaçan E.C'nin saklandığı evi belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Teslim olmayan zanlı, yanında bulunan tabancayla yaşamına son verdi.

E.C. ile S.Y. ve H.Y. arasında dün akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.C. yanında bulunan silahla kadınlara ateş açmıştı.

S.Y. kurtulmak için kaçtığı otelin girişinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan H.Y. ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Ugandalı komutandan akıllara ziyan bir mesaj daha: 5 Türk kadınıyla evlendim

Arsızlıkta sınır tanımıyor: 5 Türk kadınıyla evlendim, kolay bir işti
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi