Haberler

Muğla'da bazı bölgelerdeki ormanlık alanlara girişler 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da havaların ısınması ve yangın riskinin artması nedeniyle bazı ormanlık alanlara girişler 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklandı. Yasak kapsamında piknik, mangal, ateş yakma ve ATV gibi sportif faaliyetler de yer alıyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

Muğla'da havaların ısınmaya başlaması ve yangın riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerdeki ormanlık alanlara girilmesi 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararı doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı alanlara girişlere yasak getirildi.

Karar gereğince belirlenen sahalara yetkili makamlardan izinli olanların dışındaki kişilerin girmesi yasaklandı.

Karar, 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında uygulanacak.

Tedbirlere uymayanlara cezai işlem

Ormanlık sahaların çevresinde, içinde ve bitişiğinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması ile orman içi yollarda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı faaliyet yürütülmesi de yasak kapsamına alındı.

Bu kararlara ve tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlemler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Yasak kapsamına alınan başlıca ormanlık alanlar

Valilik tarafından paylaşılan listede girişlerin yasaklandığı bazı bölgeler şöyle:

"Yılanlı, Karadağ, Kıran, Kuyucak, Turnalı, Sarnıç, Denizova, Akbük, Yerkesik, Algı, Çiftlik, Menteşe, Günnücek, İçmeler, Asparan, Çetibeli, Gökçe, Yeşilbelde, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Bayır, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Karaca, Çamlı, Adaköy, Sedir Adası ve çevresi, Armutalan ve Beldibi ormanları."

Kaynak: AA / Osman Akça
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı