Muğla'da bazı bölgelerdeki ormanlık alanlara girişler 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklandı

Muğla'da havaların ısınmaya başlaması ve yangın riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerdeki ormanlık alanlara girilmesi 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararı doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı alanlara girişlere yasak getirildi.

Karar gereğince belirlenen sahalara yetkili makamlardan izinli olanların dışındaki kişilerin girmesi yasaklandı.

Karar, 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında uygulanacak.

Tedbirlere uymayanlara cezai işlem

Ormanlık sahaların çevresinde, içinde ve bitişiğinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması ile orman içi yollarda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı faaliyet yürütülmesi de yasak kapsamına alındı.

Bu kararlara ve tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlemler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Yasak kapsamına alınan başlıca ormanlık alanlar

Valilik tarafından paylaşılan listede girişlerin yasaklandığı bazı bölgeler şöyle:

"Yılanlı, Karadağ, Kıran, Kuyucak, Turnalı, Sarnıç, Denizova, Akbük, Yerkesik, Algı, Çiftlik, Menteşe, Günnücek, İçmeler, Asparan, Çetibeli, Gökçe, Yeşilbelde, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Bayır, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Karaca, Çamlı, Adaköy, Sedir Adası ve çevresi, Armutalan ve Beldibi ormanları."