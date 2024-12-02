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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 'Pazartesi Sendromu'na Klasik Müzik Çözümü

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 'Pazartesi Sendromu'na Klasik Müzik Çözümü
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, pazartesi günleri belediye personeline bir saatlik klasik müzik dinletisi sunarak iş verimini artırmayı ve 'pazartesi sendromunu' önlemeyi amaçlıyor. Başkan Ahmet Aras, müziğin ruhsal faydalarından bahsederek, çalışanların motivasyonunu artırmanın önemine değindi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde pazartesi günleri işi gücü verimini artırmak ve "pazartesi sendromunu" önlemek amacıyla orkestra tarafından belediye personeline bir saat klasik müzik dinletisi sunuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, göreve geldikten sonra tarihi bir yapı olmasının yanı sıra akustiği de çok güzel olan belediye binasında pazartesi sabahları klasik müzik dinletisi sunmaya başladıklarını söyledi.

Hem çalışanlara hem de belediyeyi ziyaret gelenlere hoş bir seda sunmak amacıyla klasik müzik dinletisine başladıklarını belirten Aras, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her pazartesi bunu yapıyoruz. Müzik ruhun gıdası. Müzik insana iyi bir mod veriyor. İnsanın ruhsal yapısına faydalı. Pazartesi günleri yeni bir motivasyonla mesaiye başlayan çalışanlar müzikle daha iyi oluyor. Vatandaşlarımız hem şaşırıyor hem mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Aras, çalışanların daha huzurlu ve rahat bir ortamda işlerini yürütmeleri için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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