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Muğla Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkbükü Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Türkbükü Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahayele hava araçları da destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

112 Acil Çağrı Türkbükü Bodrum Muğla Güncel Haberler

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