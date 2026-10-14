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Muğla Bodrum'da 2 kruvaziyer dronla görüntülendi, gemilerde 2 bin 437 turist var

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Muğla'nın Bodrum ilçesine Fransa bayraklı Le Champlaın ve Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas kruvaziyerleriyle toplam 2 bin 437 turist geldi. Turistler tarihi noktaları ziyaret edip çarşıda alışveriş yaptı; kruvaziyerler dronla görüntülendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer ile 2 bin 437 turist geldi. Kruvaziyerler dron ile görüntülendi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a kruvaziyerler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fransa bayraklı, 131 metre uzunluğundaki 'Le Champlaın', saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan geldi. Gemide ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere 166 yolcu ve 123 mürettebat bulunuyor. Bir diğer kruvaziyer Bahamalar bayraklı, 294 metre uzunluğundaki 'Brilliance Of The Seas', saat 07.20'de Mykonos Limanı'ndan geldi. Gemide ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere 2 bin 271 yolcu ve 860 mürettebat bulunuyor. Turistler tarihi noktaları ziyaret etti, çarşıda alışveriş yaptı. Öte yandan, kruvaziyerler dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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