Haberler

Muğla'da Menteşe Belediyesi bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'a destek verecek

Muğla'da Menteşe Belediyesi bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'a destek verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da Menteşe Belediyesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile bağlılıkla mücadelede koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliği yapılması amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol, bağımlılıkların önlenmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikleri kapsıyor.

Muğla'da, Menteşe Belediyesi imzalanan protokol kapsamında bağımlılıkla mücadelede Yeşilay ile ortak çalışacak.

Belediye ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi arasında tütün, alkol, madde, kumar, alışveriş ve teknoloji bağımlılıkları başta olmak üzere, bağımlılıkla mücadelede koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Belediyesi hizmet binasında düzenlenen töreninde konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengör, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Şengür, Başkan Aras ile imzaladıkları protokol ile bağımsızlık seferberliğinde öncü olmak istediklerini belirterek, Muğla için hayırlısı olmasını diledi.

Aras da bağımlılıkların çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu, bağımlılıkla mücadele konusunda hassas bir şekilde, büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Muğla ölçeğinde de çok ciddi bir yol katedildiğine dikkati çeken Aras, belediye olarak bu çalışmanın önemli bir paydaşı olmaları gerektiğinin farkında olduklarını ifade etti.

Vatandaşların sağlığının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Aras, bu nedenle bu protokolü hızlıca imzalayarak, etkinlikler düzenlemeye, projeler üreterek ortaklaşa bir çalışma yürütmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor