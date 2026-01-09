Muğla'da Menteşe Belediyesi bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'a destek verecek

Muğla'da, Menteşe Belediyesi imzalanan protokol kapsamında bağımlılıkla mücadelede Yeşilay ile ortak çalışacak.

Belediye ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi arasında tütün, alkol, madde, kumar, alışveriş ve teknoloji bağımlılıkları başta olmak üzere, bağımlılıkla mücadelede koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Belediyesi hizmet binasında düzenlenen töreninde konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengör, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Şengür, Başkan Aras ile imzaladıkları protokol ile bağımsızlık seferberliğinde öncü olmak istediklerini belirterek, Muğla için hayırlısı olmasını diledi.

Aras da bağımlılıkların çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu, bağımlılıkla mücadele konusunda hassas bir şekilde, büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Muğla ölçeğinde de çok ciddi bir yol katedildiğine dikkati çeken Aras, belediye olarak bu çalışmanın önemli bir paydaşı olmaları gerektiğinin farkında olduklarını ifade etti.

Vatandaşların sağlığının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Aras, bu nedenle bu protokolü hızlıca imzalayarak, etkinlikler düzenlemeye, projeler üreterek ortaklaşa bir çalışma yürütmeye karar verdiklerini dile getirdi.