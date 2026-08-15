Dalaman'da özel tekneden tıbbi tahliye
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA