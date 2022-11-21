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Muğla 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı

Güncel Haberler

Muğla 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 02.25'te merkez üssü Datça ilçesine 107.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı

OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI

Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Datça Muğla Güncel Haberler

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