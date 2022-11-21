Muğla 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı
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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 02.25'te merkez üssü Datça ilçesine 107.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI
Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.