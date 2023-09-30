Mudurnu İlçe Müftülüğü tarafından "2023 Mevlid-i Nebi Camiler ve Din görevlileri haftası" konferansı düzenlendi.

Mudurnu Belediyesi düğün salonunda düzenlenen program, Öğrencik köyü aşağı mahalle Camii imam hatibi Abdussamet Arslan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman'ın açılış konuşmasını yaptığı program, Diyanet İşlerli Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından "Peygamberimiz, İman ve İstikamet " konulu konferans verildi. Program, Tasavvuf musiki konseri, semazen gösterisi ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'a çiçek takdimi ile son buldu.

Programa; Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Necdet Türker, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. - BOLU