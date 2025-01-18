Mudurnu'da Tır ile Çarpışan Otomobilde 4 Yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Mudurnu-Nallıhan kara yolunda ilerleyen Eren K. idaresindeki 34 HOE 988 plakalı otomobil ile karşı istikamette seyreden Murat İ. yönetimindeki 41 ANA 708 plakalı tır, Aynalıkaya mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rahman Topçu - Güncel