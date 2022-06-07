Mudurnu'da öğrenciler çevre temizliği yaptı - Haberler

Mudurnu'da öğrenciler çevre temizliği yaptı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğrenciler mesire alanında çevre temizliği yaptı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğrenciler mesire alanında çevre temizliği yaptı. Mudurnu Belediyesi ve Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Mudurnu'yu seviyorum, çevremi koruyorum" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda imam hatip ile Dumlupınar İlkokulu 4/C sınıfı öğrencilerinin katılımıyla ilçe merkezi ve Maymuncular mesire alanında çevre temizliği gerçekleştirildi. Toplanan çöpler konteynırlara konulurken, etkinlik sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi. İlçe Kaymakamı Fatih Çevik, öğrenci ve öğretmenlerini duyarlılığından ötürü kutladı. AA / İlhami Çetin - Güncel Hisarcık Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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