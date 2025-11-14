Haberler

Mudurnu'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mudurnu-Taşkesti kara yolunda M.Y. (23) idaresindeki 14 AF 332 plakalı kamyon, karşı yönde ilerleyen Mehmet Zeybek (42) yönetimindeki 54 H 2816 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki A.B. (70) yaralandı. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Zeybek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
