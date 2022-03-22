Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mudurnu yönüne giden İbrahim Y. idaresindeki 81 AAB 998 plakalı otomobil, Örencik köyü yol ayrımında Fahmi A'nın kullandığı 14 EA 497 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçtaki Hatice Y, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.