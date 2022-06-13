Mudurnu'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Haberler

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Mudurnu'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Mudurnu'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara gönderildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara gönderildi.

İlçe Müftülüğü önünde toplanan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Hacı adaylarına seslenen İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, "Pandemi nedeniyle gidilemeyen hac ziyaretleri başladı. Sizler orada tüm günahlardan arınıp geleceksiniz. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Konuşmanın ardından 13 hacı adayı dualarla uğurlandı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

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