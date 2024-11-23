Mudurnu'da Güneş Enerji Santrali Yapımına Başlandı

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, yapımına başlanan güneş enerji santraline ilişkin bilgi verdi.

Bolu Belediyesi ve Mudurnu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, güneş enerji santralinin kurulum çalışmaları sürüyor.

Musalla Mahallesi'nde 22 bin 200 metrekarelik alanda 36 milyon lira bütçeyle yapımına başlanan santralin, 3 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, AA muhabirine, projenin Mudurnu için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Projenin önemine işaret eden Onurlu, "İlçemiz için elektrik tasarrufunun yanı sıra, enerji dostu bakımından da güzel bir proje olacak." dedi.