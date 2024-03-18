Üye Girişi
Haberler

Mudurnu'da çıkan yangında iki ev ve traktör tamamen yandı

Güncelleme:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında iki ev, samanlık, odunluk ve traktör tamamen yandı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında iki ev, samanlık, odunluk ve traktör tamamen yandı.

İlçeye bağlı Ferüz köyünde, M.Ç'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki katlı ahşap ev ile F.Ç'ye ait iki katlı ahşap eve ve odunluğa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sırasında yaralanarak Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Söndürülen yangında 2 katlı iki ev ile samanlık, odunluk ve evlerin yakınında bulunan traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Mudurnu İtfaiye Bolu Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title