Mudurnu'da Cami Lojmanında Yangın Çıktı
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak lojmanda hasar oluştu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cami lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu.
Taşkesti beldesi Hemitler Mahallesi'ndeki cami lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler büyümeden söndürüldü.
Lojmanda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel