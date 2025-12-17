Bolu'da kümes yangını

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 7 bin kapasiteli boş bir hindi kümesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, kümesin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Mudurnu'ya bağlı Hacıhalimler köyünde meydana geldi. Niyazi Cengiz'e ait 7 bin kapasiteli boş hindi kümesinin bakıcı odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, kümesin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),