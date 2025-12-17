Haberler

Bolu'da kümes yangını

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 bin kapasiteli boş bir hindi kümesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kümesin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Mudurnu'ya bağlı Hacıhalimler köyünde meydana geldi. Niyazi Cengiz'e ait 7 bin kapasiteli boş hindi kümesinin bakıcı odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, kümesin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

