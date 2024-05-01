Mudurnu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Hacihalimler köyünde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, evin mutfağında hasara neden oldu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacihalimler köyünde Necati Y'ye ait evin mutfak kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, evin mutfağında hasara neden oldu.