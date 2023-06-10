Mudurnu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaygana Mahallesi 4. Etap TOKİ girişinde, Tuğçe K. idaresindeki 35 AVK 669 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Güray Mercan - Güncel