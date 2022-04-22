Mudurnu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor - Haberler

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Mudurnu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Mudurnu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cumu yapılan esnaf duası geleneği devam ettiriliyor.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cumu yapılan esnaf duası geleneği devam ettiriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 7 asırdır süren esnaf duasına, ilçe esnafı, vatandaşlar ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Doğanay, AA muhabirine, üniversite öğrencilerine yönelik Mudurnu ve Göynük gezisi düzenlendiğini aktararak, "Osmanlı kasabalarında yüzyıllarca yaşanan gelenekleri yerinde görmelerini, İpek Yolu güzergahındaki bu küçük ve güzel ilçelerden Taraklı-Göynük-Mudurnu geleneklerini görmelerini istedik." dedi.

Doğanay, öğrencilerin iftarlarını Mudurnu'da yapacağını kaydetti.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, Turizm, Esnaf, Bolu, Güncel, Haberler

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