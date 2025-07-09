Mudanya'nın Tarihi ve Yerel Ürünleri Avrupa'da Tanıtıldı

Slovenya ve Fransa'da düzenlenen uluslararası toplantılarda Mudanya'nın tarihi, doğal güzellikleri ve yerel ürünlerini tanıtıldı.

Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleşen Avrupa Bölgeler Asamblesi Genel Kurulu'nda sunum yapan Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Myrleia Antik Kenti'nden Mudanya Mütarekesi'ne kadar kentin tarihi ve kültürel mirasını anlattı.

Rota Myrleia Projesi ve çevre odaklı çalışmaları da paylaşan Güneş, Mudanya'nın barışçıl kimliğini vurguladı.

Toplantıda, dondurularak kurutulmuş meyveler ve zeytinyağı gibi yerel ürünler katılımcılara ikram edildi.

Güneş ayrıca Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.