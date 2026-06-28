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Bursa'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Bursa'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu sürücü yaralandı, yolcu hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa-Mudanya kara yolu Aydınpınar mevkisinde seyir halinde olan Z.D. (34) idaresindeki 16 APJ 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Z.D, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan yolcu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
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