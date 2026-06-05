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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İ.Ç. (55) yönetimindeki 16 AIH 793 plakalı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada arkasından gelen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 BNN 390 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklette isimleri öğrenilemeyen iki kişi, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera kaydında, otomobilin sola dönüş yaptığı sırada, arkadan gelen motosiklet sürücüsünün korna çalarak uyardığı ve ardından duramayarak çarpıştıkları görüldü.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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