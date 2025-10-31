Mudanya'da Lösemili Çocuklar İçin Dayanışma Sofrası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) yararına gerçekleştirilen "Yemek ve Ötesi" buluşmaları devam ediyor.

İş insanı Onur Özkul tarafından 1,5 yıl önce hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, her 15 günde bir Özkul'un Mudanya'daki evinde davet düzenleniyor.

Bir araya gelenlerin iyiliğe ortak olduğu bir dayanışma sofrası oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen davetler, 41 firmanın ve 18 kişilik gönüllü ekibin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Lösemili çocukların tedavilerine destek amacıyla bir araya gelinen sofraların 47'ncisine şef Oğul Türkkan misafir oldu.