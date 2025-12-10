Bursa'da kayıp olarak aranan 19 yaşındaki kişi ölü bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz, Yıldıztepe mevkisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yıldıztepe mevkisinde sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Berat Yavuz'a (19) ait olduğu öğrenilen cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, Yavuz'un 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.
