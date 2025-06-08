Mudanya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mudanya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halitpaşa Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Niyazi K. hayatını kaybederken, K.T. yaralandı. Olayla ilgili O.Ç. gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

O.Ç. ile K.T. ve Niyazi K. (55) arasında Halitpaşa Mahallesi'ndeki Şeref Sokağı'nda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç. yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve Niyazi K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Niyazi K, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan K.T'nin tedavisinin sürdüğü, gözaltına alınan şüpheli O.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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