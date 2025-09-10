Mudanya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü

Yangın, saat 00.00 sıralarında kırsal Kumyaka Mahallesi'nde çıktı. Yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede zeytinlik alana ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu alana sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış edeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.