Mudanya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Kumyaka Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü. Yangın, kuru otların yanmasıyla başladı ve zeytinlik alana sıçradı. Soğutma çalışmaları devam ederken olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, saat 00.00 sıralarında kırsal Kumyaka Mahallesi'nde çıktı. Yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede zeytinlik alana ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu alana sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış edeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

